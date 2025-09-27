Fenerbahçe, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşuları ile başladı. Daha sonra taktiksel çalışmalar yapan futbolcular antrenmanı bireysel programlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL