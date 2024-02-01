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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, çabukluk çalışmaları, pas çalışmaları, çift kale maçlar ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçlarla devam ederken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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