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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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