Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışmada ısınma hareketleri, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Hazırlıklar akşam saatlerinde yapılacak ikinci antrenmanla devam edecek.