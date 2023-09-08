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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışmada ısınma hareketleri, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Hazırlıklar akşam saatlerinde yapılacak ikinci antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma salonda gerçekleştirildi. Günün ilk idmanında ısınma hareketlerinin ardından core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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