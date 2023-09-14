Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Çift kale maçla tamamlanan idmanın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.