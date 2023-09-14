Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Çift kale maçla tamamlanan idmanın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, çift kale maçla devam etti. İdmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.