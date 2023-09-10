Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. İdmanda koşu, ısınma, çabukluk hareketleri, top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Ferdi Kadıoğlu da takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçlarla sona erdi. Ferdi Kadıoğlu da takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL