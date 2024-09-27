Fenerbahçe Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, 29 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, core çalışmaları ve çift kale maç yaptı.
Fenerbahçe, 29 Eylül Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı Trendyol Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sona erdirdi.
Dün oynanan Union SG maçına ilk 11'de çıkan oyuncular ise rejenerasyon çalışmaları yaptı.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL