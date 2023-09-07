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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. hafta maçı öncesi Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Yarın yapılacak idmanla hazırlıklar sürdürülecek.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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