Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. hafta maçı öncesi Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Yarın yapılacak idmanla hazırlıklar sürdürülecek.