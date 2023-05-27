Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, core çalışması, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.