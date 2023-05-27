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Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, core çalışması, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Salonda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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