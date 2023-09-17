Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında kadroda değişiklik yaptı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçına göre kadrosunda 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.

Kartal, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı kart cezası nedeniyle İsmail Yüksek'i kadroya alamadı.

Jayden Oosterwolde'yi kendi tercihiyle 21 kişilik listeye dahil etmeyen Kartal, MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de görev verdiği İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku ve İrfan Can Kahveci'yi ise yedek soyundurdu.

Tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Dominik Livakovic, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'i ilk 11'de tercih etti.

Antalyaspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta alanda Fred-Miha Zajc ikilisini tercih eden Kartal, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'e görev verdi. İsmail Kartal, gol yollarında ise Edin Dzeko'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Müldür, Miguel Crespo, Efekan Karayazı, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.

Livakovic ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Hırvat kaleciye sevgi gösterisinde bulundu.

Ferdi Kadıoğlu döndü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığını atlatarak sahalara döndü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Twente maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımından ayrı kalan 23 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor maçına ilk 11'de başladı.

Orta sahada ilk tercih Zajc oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, orta sahadaki tercihini Miha Zajc'dan yana kullandı.

Transfer döneminde uzun süre orta saha arayan sarı-lacivertlilerde "6" numara eksikliği gündemdeki yerini korumuştu.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu pozisyonda Fred'in yanında Antalyaspor karşısında Miha Zajc'ı tercih etti.

6 eksik

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı İsmail Yüksek ile sakatlığı bulunan Emre Mor ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra teknik heyet kararıyla Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve Umut Nayir kadroda yer almadı.

Efekan Karayazı kadroya alındı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, genç oyuncu Efekan Karayazı'yı kadroya dahil etti.

Orta sahada savunmaya yönelik oynayan 18 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor maçıyla ilk kez Süper Lig'de bir maçın kadrosunda yer aldı.