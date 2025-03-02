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Fenerbahçe, Antalyaspor Karşısında 5 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Fenerbahçe, Antalyaspor Karşısında 5 Değişiklikle Sahaya Çıktı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK maçının kadrosuna göre Antalyaspor'a karşı 5 değişiklik yaptı. Takımda eksikler dikkat çekerken, Mourinho tribünden destek gördü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Gaziantep FK maçı 11'ine göre Antalyaspor müsabakasında 5 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Gaziantep FK maçı 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Mourinho; Yusuf Akçiçek, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrcan Can Kahveci ve Anderson Talisca'nın yerine Çağlar Söyüncü, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos'un tedavisi sürüyor. Bireysel çalışmalara başlayan İsmail Yüksek de maç kadrosuna alınmadı. Yabancı kontenjanı nedeniyle Bright Osayi Samuel teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Burak Kapacak, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin bekledi.

Jose Mourinho'ya destek mesajı

Galatasaray derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, aldığı 2 maç ceza nedeniyle bugün takımının başında sahaya çıkamadı ve müsabakayı tribünden takip etti. Öte yandan seremoni öncesi stat hoparlöründen 'Jose Mourinho' bestesi çalınırken, Fenerium Üst Tribünü'ne ise 'We stand with you' (Senin yanındayız) pankartı asıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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