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Fenerbahçe Antalyaspor Karşısında 5 Değişiklikle Sahaya Çıktı

Fenerbahçe Antalyaspor Karşısında 5 Değişiklikle Sahaya Çıktı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor ile oynanan mücadelenin ilk 11'inde UEFA Avrupa Ligi'nde son maçta oynayan kadrosundan 5 oyuncuyu değiştirdi. Antalyaspor'da da zorunlu kadro değişikliği yaşandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

Fenerbahçe, mücadeleye Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Osman Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun yer aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, son olarak 26 Eylül Perşembe günü sahalarında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi.

Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği En-Nesyri, Cengiz Ünder, Fred, Becao, İrfan Can Kahveci'nin yerine Dzeko, Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek, Djiku ve Tadic'i görevlendirdi.

Antalyaspor'da Larsson'un yerine Petrusenko

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ise Kasımpaşa ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde sakatlığı bulunan Sam Larsson'un yerine zorunlu değişiklik yaptı ve bu oyuncunun yerine Olek Petrusenko'ya görev verdi.

Alex, mücadelenin ilk 11'inde Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Andros Townsend, Moussa Djenepo, Oleksandr Petrusenko, Braian Samudio'ya forma şansı tanıdı.

Brezilyalı teknik adam, Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Soner Dikmen, Ramzi Safuri, Adolfo Gaich, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Van de Streek, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç yedek soyundurdu.

Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular seremoniye "TEKNOFEST coşkusu bu yıl Adana'da" yazılı pankartla çıktı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Jose Mourinho Antalyaspor Fenerbahçe

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