Fenerbahçe-Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev yapacak.
İKİ TAKIMIN DURUMU
Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda RAMS Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu. 22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.
İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe; Livakovic, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Mert Müldür, Krunic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko.
Ankaragücü; Bahadır, Hanousek, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Tolga, Pedrinho, Ali Kaan, Cephas, Morutan, Ali Sowe.