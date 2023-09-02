Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya kampa girecek.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın akşam deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Ankara'ya giderek kampa girecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor