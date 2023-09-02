Fenerbahçe Ankara'ya geldi, taraftarlarla buluştu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Ankaragücü karşılaşması için Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip, havaalanında çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

- Fenerbahçe, Ankara'ya geldi

ANKARA - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Ankaragücü karşılaşması için Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı Ankaragücü karşılaşması için akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli ekip, havaalanında çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, İsmail Kartal ve futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra havalimanından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.