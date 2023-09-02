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Fenerbahçe Ankara'ya geldi, taraftarlarla buluştu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Ankaragücü karşılaşması için Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip, havaalanında çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

- Fenerbahçe, Ankara'ya geldi

ANKARA - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Ankaragücü karşılaşması için Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı Ankaragücü karşılaşması için akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli ekip, havaalanında çok sayıda taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar, İsmail Kartal ve futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra havalimanından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Spor

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