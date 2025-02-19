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Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Anderlecht Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, antrenmanlarını tamamlayarak özel uçakla Belçika'ya hareket etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki hazırlıklar sırasında bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle çalışmalara katılmadığı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Anderlecht maçının taktiksel çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, sakatlığının ardından antrenmanlara başladı. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, bireysel olarak çalışma yaptı. İsmail Yüksek ile Diego Carlos sakatlığı, Allan Saint-Maximin de gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadı.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından özel uçakla Belçika'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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