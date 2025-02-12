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Fenerbahçe, Anderlecht Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Anderlecht Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda yarın Belçika'nın Anderlecht takımıyla oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında yarın Belçika ekibi Anderlecht ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Anderlecht maçının taktiğini çalışıldı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos ve Dominik Livakovic, antrenmana katılmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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