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Fenerbahçe, Anderlecht Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Anderlecht Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı için Belçika'nın Anderlecht takımı ile mücadelede hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, core çalışmaları ve saha antrenmanlarıyla devam etti.

Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan sarı-lacivertliler, daha sonrasında ise pas çalışması yaptı. Fenerbahçe, günün antrenmanını dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı.

Corendon Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Sarı Kanarya, yarın yapacağı antrenman ile Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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