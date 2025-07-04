Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin Açıklamalarına Yanıt Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, eski oyuncusu Allan Saint-Maximin'in sosyal medyada yaptığı açıklamalara yanıt vererek, kulüp itibarını zedeleyici açıklamalarına karşı hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Fenerbahçe, eski oyuncusu Allan Saint-Maximin'in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin'in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Allan Saint-Maximin ne demişti?

Allan Saint-Maximin, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş

Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti

60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.