Fenerbahçe, eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i andı

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, 1950-52 yılları arasında başkanlık yapan eski başkanı Ali Muhittin Hacıbekir'i aramızdan ayrılışının 51. yılında sevgi ve rahmetle andı.

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlardan Ali Muhittin Hacıbekir için anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan anma mesajında, "1950-52 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapan ve uzun yıllar da yöneticilik görevinde bulunan merhum Ali Muhittin Hacıbekir'i aramızdan ayrılışının 51. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

