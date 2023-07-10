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Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı

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Fenerbahçe, sezon sonu Strasbourg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku ile 3+1 sözleşme imzaladığını açıkladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetici Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. Sarı-lacivertli ekip transferle ilgili, 'Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz' denildi.

- Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı

İSTANBUL - Fenerbahçe, sezon sonu Strasbourg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku ile 3+1 sözleşme imzaladığını açıkladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetici Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. Sarı-lacivertli ekip transferle ilgili, "Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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