Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, sezon sonu Strasbourg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku ile 3+1 sözleşme imzaladığını açıkladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetici Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. Sarı-lacivertli ekip transferle ilgili, 'Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz' denildi.
- Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı
İSTANBUL - Fenerbahçe, sezon sonu Strasbourg ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku ile 3+1 sözleşme imzaladığını açıkladı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetici Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı. Sarı-lacivertli ekip transferle ilgili, "Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023