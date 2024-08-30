Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı. Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, seriyi 31 maça yükseltti.
Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek Süper Lig'de yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Dusan Tadic'in 2, Edin Dzeko'nun 1 golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inde berabere kaldı.
Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, seriyi 31 maça yükseltti.
Kanarya, bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı. - İSTANBUL