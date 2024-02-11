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Fenerbahçe, Alanyaspor maçına 9 değişiklikle çıktı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki Gaziantep FK maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Alanyaspor maçına çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşması olan Gaziantep FK maçı 11'ine göre Alanyaspor maçına 9 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Gaziantep FK maçı 11'inden 9 değişikliğe gitti. Kupa maçında rotasyonlu kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde sadece Mert Müldür ve İsmail Yüksek, Akdeniz ekibi karşısında görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Sarı-lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı lig maçında sakatlık yaşayan ve 4 maçta formasından uzak kalan Fred, maç eksiği bulunan Rodrigo Becao ve kış transfer döneminde takıma katılan Serdar Dursun kadroda yer almadı.

İsmail Kartal, Alanyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

"Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko."

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Muhammet İmre ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.

Tribünler doldu

Bu sezon iç sahada oynanan tüm maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında da takımlarını yalnız bırakmadı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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