Fenerbahçe Alanya'da

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile karşılaşmak üzere Alanya'ya geldi. Havalimanında yoğun bir taraftar desteğiyle karşılanan sarı-lacivertliler, otobüsle otellerine hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya'ya geldi.

Fenerbahçe kafilesini, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Yağışa rağmen havalimanına gelen taraftarlar, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculara tezahüratta bulundu.

Otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket eden Fenerbahçe kafilesini karşılayan taraftarlar meşale yaktı.

Taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
