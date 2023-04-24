Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fenerbahçe Alagöz Holding, potada şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Alagöz Holding, potada şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ağırlayacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ağırlayacak.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76 yenerek 2-0 öne geçen Fenerbahçe Alagöz Holding, yarınki maçtan da üstün ayrılması durumunda final serisini 3-0'a taşıyacak ve şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-lacivertli takım, yarın kazanması halinde ayrıca FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürecek.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe ING Bank Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title