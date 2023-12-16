Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 88-62 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım liderliğini sürdürürken, OGM Ormanspor ise beşinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ali Şakacı, Aydın Karaçam, Ali Osman Kanık

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 9, Howard 12, Şerife Alperi Onar 14, Meesseman 18, Anderson 7, Tilbe Şenyürek 5, McBride 23, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır

OGM Ormanspor: Sutton 9, Doğa Adıcan 5, Gökşen Fitik 2, Katanic 6, Amaral 17, Onyenwere 19, Esra Ural Topuz 4

1. periyot: 24-18

Devre: 44-35

3. periyot: 72-45

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 88-62 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki namağlup liderliğini sürdürürken, OGM Ormanspor ise 14. maçında beşinci yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding 16. haftada evinde ÇBK Mersin'le karşılaşacak. OGM Ormanspor ise deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe ING Bank Haberler

Bakmadan Geçme

Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman? Kirli Sepeti hangi gün? Kirli Sepeti hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul İDO, BUDO, deniz otobüsleri çalışıyor mu? Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hafta sonu kar yağacak mı? 16-17 Aralık Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Seda Tosun ile Taner Ataş boşandı mı? Seda Tosun ile Taner Ataş ayrıldı mı, neden ayrıldı? Hafize Gaye Erkan evli mi? Hafize Gaye Erkan kiminle evli, eşi kim? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 16 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title