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Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın

Fenerbahçe Alagöz Holding: McBride 24, Sevgi Uzun 10, Howard 20, Collier 23, Laksa 15, Duygu Özen, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 2, Ayşe Yılmaz

Melikgazi Kayseri Basketbol : Cuic 13, Ellenberg 15, Holmes 16, Hamby 32, Ayşegül Günay Aladağ, Merve Arı, Damla Gezgin 11, Nazlı Bircan Gökdemir, Fatmanur Karakaş

1. Periyot: 31-19

Devre: 52-37

3. Periyot: 74-61

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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