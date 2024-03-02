Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yendi.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın
Fenerbahçe Alagöz Holding: McBride 24, Sevgi Uzun 10, Howard 20, Collier 23, Laksa 15, Duygu Özen, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 2, Ayşe Yılmaz
Melikgazi Kayseri Basketbol : Cuic 13, Ellenberg 15, Holmes 16, Hamby 32, Ayşegül Günay Aladağ, Merve Arı, Damla Gezgin 11, Nazlı Bircan Gökdemir, Fatmanur Karakaş
1. Periyot: 31-19
Devre: 52-37
3. Periyot: 74-61
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yendi.