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Fenerbahçe Alagöz Holding, Letonyalı basketbolcu Kitija Laksa'yı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı milli oyuncu Kitija Laksa'yı transfer etti.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Letonyalı milli oyuncu Kitija Laksa'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1,82 metre boyundaki 1996 doğumlu oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kitija Laksa, son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımında forma giydi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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