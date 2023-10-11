Fenerbahçe Alagöz Holding, LDLC ASVEL Feminin'i farklı yendi
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Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ikinci hafta maçında LDLC ASVEL Feminin'i 106-57 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin'i 106-57 yendi.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk çeyreği 31-9 üstünlükle bitirirken, soyunma odasına 49-36 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği de 76-50 galip bitiren Fenerbahçe Alagöz Holding karşılaşmayı 106-57 kazandı.
Fenerbahçe grubundaki ikinci galibiyetini alırken, LDLC ASVEL Feminin ise ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor