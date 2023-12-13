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Fenerbahçe Alagöz Holding, LDLC ASVEL Feminin'e yenildi

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Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu'nda Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibine deplasmanda 89-81 yenildi. Sarı-lacivertliler, grupta 9. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu'nda Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibine deplasmanda 89-81 yenildi.

Fransa'nın Lyon kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-21 önde kapatan sarı-lacivertli ekip, devreye ise 45-45 eşitlikle girdi.

Maçın üçüncü çeyreği dengeli oyunla 67-66 ASVEL'in üstünlüğü ile geçilirken son çeyrekte farkı açan Fransız ekibi maçtan da 89-81 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, grupta 9. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

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