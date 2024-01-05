Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Balıkesir'de düzenlenen ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ÇBK Mersin'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir'de düzenlenen ING Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde ÇBK Mersin'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden ÇBK Mersin'i de kutluyor, her iki kulübümüzün de başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL