Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşılaşacak

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Kupa karşılaşmasında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL takımıyla karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk defa bu kupayı kazanmak için mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip, kupayı Türkiye'ye getiren ilk takım olmayı istiyor.

EuroLeague Kadınlar'da geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, EuroCup Kadınlar'da kupayı uzanma başarısı gösteren Fransa'nın LDLC Asvel takımı ile Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Fransa'nın Lyon şehrindeki Astroballe'de oynanacak olan karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. 12'nci kez düzenlenen orrganizasyonda ilk kez sahaya çıkan olan iki takım, kupayı müzesine götürmek istiyor. Daha önce düzenlenen 11 organizasyonda Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi ise 1 kez mücadele etmiş ancak kupayı kazanma başarısı gösterememişti. Organizasyonu en çok kazanan takım unvanı 4 kez ile Rusya ekibi UMMC Ekaterinburg'a ait durumda.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon EuroLeague finalinde ÇBK Mersin'i, LDLC Asvel ise EuroCup finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa karşılaşmasını oynama hakkı elde etmişti.