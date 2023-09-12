Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Yemeksepeti ile Sponsorluk Anlaşması Yaptı
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Yemeksepeti ile forma kol yanı sponsorluğu için anlaşmaya vardı. Yemeksepeti'nin logosu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarında formanın kol yanında yer alacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Yemeksepeti ile forma kol yanı sponsorluğu için anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yemeksepeti ile forma kol yanı sponsorluğu konusunda anlaşma sağlamıştır. Yemeksepeti'nin logosu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'mızın ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarında formanın kol yanında yer alacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Spor