Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Yemeksepeti ile Sponsorluk Anlaşması Yaptı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Yemeksepeti ile forma kol yanı sponsorluğu için anlaşmaya vardı. Yemeksepeti'nin logosu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçlarında formanın kol yanında yer alacak.