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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Valencia Basket'e konuk olacak

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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak. Grupta lider durumda bulunan Fenerbahçe, son maçında Macaristan temsilcisi DVTK HUN-Therm'i mağlup etti. Valencia Basket ise beşinci sırada yer alıyor ve son maçında Beretta Famila Schio'ya yenildi.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 8. maçında yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket'e konuk olacak.

Pabellon Municipal Fuente de San Luis'te oynanacak müsabaka TSİ 21.15'te başlayacak.

Grupta oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak namağlup lider durumda bulunan sarı-lacivertli takım, son maçında Macaristan temsilcisi DVTK HUN-Therm'i deplasmanda 81-64 mağlup etti.

Çıktığı 7 karşılaşmanın 3'ünü kazanıp 4 mağlubiyet alan Valencia Basket ise beşinci sırada yer alıyor. Son maçında İtalya deplasmanında Beretta Famila Schio'ya 77-72 yenildi.

Kaynak: AA / Spor

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