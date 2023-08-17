Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

Avrupa ve Türkiye'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Uluslararası organizasyonlarda forma giyen ve WNBA'de mücadele eden oyuncular antrenmana katılmadı.