Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi
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Avrupa ve Türkiye'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Uluslararası organizasyonlarda forma giyen ve WNBA'de mücadele eden oyuncular antrenmana katılmadı.
Avrupa ve Türkiye'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Metro Enerji Salonu'nda gerçekleştirilen ilk idmana yaz döneminde uluslararası organizasyonlarda forma giyen ve WNBA'de mücadele eden oyuncular katılmadı.
1,5 saat süren antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından topla çalışmalar yapıldı. İdman, şut antrenmanıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor