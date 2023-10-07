Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Satou Sabally ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, oyuncusu Satou Sabally ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Satou Sabally'nin 3 sezon boyunca Fenerbahçe forması giyip Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük katkısı olduğunun altı çizilirken, şu ifadeler kullanıldı:

"Mücadelesi ve enerjisi ile iz bırakan oyuncumuz Satou Sabally, hedefleri doğrultusunda kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır. Yollarımızın bir gün tekrar kesişeceğine inandığımız ve her zaman ailemizin bir parçası olacak Satou Sabally'ye emekleri için çok teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz."