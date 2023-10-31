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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Polonya temsilcisini mağlup etti

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında Polski Cukier AZS UMCS'yi 85-50 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 5 maçı da kazandı.