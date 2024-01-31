Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida oldu.

Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden sarı-lacivertliler, normal sezonda oynadığı 14 maçta aldığı 12 galibiyetle grubunu ilk sırada tamamladı. Grup liderliği ile çeyrek finalde ev sahibi avantajını da alan Fenerbahçe Alagöz Holding, B Grubu'nda oynadığı 14 maçta aldığı 8 galibiyet ile grubunu dördüncü sırada bitiren Perfumerias Avenida ile karşılaşacak.

İki galibiyet alan takımın 'Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek final maçlarında ilk maç Fenerbahçe Alagöz Holding'in ev sahipliğinde 21 Şubat Çarşamba günü oynanacak. İkinci maç ise 28 Şubat Çarşamba günü İspanyol ekibinin ev sahipliğinde yapılacak. Seride eşitliğin olması durumunda ise iki takım 6 Mart'ta Metro Enerji Salonu'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek.