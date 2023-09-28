Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı FIBA Süper Kupa'nın Sahibi Oldu
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Süper Kupa maçında LDLC ASVEL Feminin'i 109-52 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding, tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi oldu.
FIBA Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası'nı kazanan LDLC ASVEL Feminin, Frarsa'nın Lyon kentinde Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği 84-38 üstün tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan 109-52 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.
Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını aldı.