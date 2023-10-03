Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunu açıyor
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, A Grubu ilk haftasında İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek. Geçen sezon Avrupa Ligi'nin şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding, yeni sezona iddialı başlıyor.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunu açıyor.
Ligin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu ilk haftasında yarın İspanya'nın Valencia Basket ekibini konuk edecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin'i 99-60 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Fenerbahçe Alagöz Holding, ayrıca FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi olmuştu.