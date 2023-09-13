Fenerbahçe Alagöz Holding'in teknik ekibi belli oldu
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda başantrenör Valerie Garnier yönetiminde görev yapacak teknik ekip açıklandı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonuna başantrenör Valerie Garnier yönetiminde girecek Fenerbahçe Alagöz Holding'in teknik ekibinde görev yapacak isimler belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Alagöz Holding'in teknik ekibinde, başantrenörümüz Valerie Garnier'in yanı sıra, tecrübeli çalıştırıcılar Ömer Buharalı ve Camille Aubert yardımcı antrenör olarak görev yapacak." denildi.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezonda teknik ekibi şu şekilde oluştu:
Genel Menajer: Arzu Özyiğit
Takım Menajeri: Derin Yener
Başantrenör: Valerie Garnier
Yardımcı antrenörler: Ömer Buharalı, Camille Aubert, Semih Akdemir
Kondisyoner: Serhat Türkoğlu
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Ebru Kaplan, Efe Özgümüş
Masör: İbrahim Koç
Malzeme sorumlusu: Latifşah Sarıca