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Fenerbahçe Alagöz Holding, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta açılış maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 114-48 mağlup etti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Polat Parlak, Özkan Talo, Ali Osman Kanık

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 11, Şerife Alperi Onar 11, Meesseman 12, Anderson 11, Tilbe Şenyürek 16, Sudenur Akarpa 6, Duygu Özen 11, İdil Saçalır 6, Merve Aydın 11, Ayşe Yılmaz 4, Laksa 15

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Tolefree 20, Betül Kutlu 4, Nuran Tutsak 2, Pardee 15, Şara Baş, Öykü Canlıel 3, Sena Işık 2, Öykü Taşkın, Elanur Demir 2

1 periyot: 28-20

Devre: 60-31

3 periyot: 82-39

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta açılış maçında Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 114-48 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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