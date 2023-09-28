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Fenerbahçe Alagöz Holding FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazandı

Fenerbahçe Alagöz Holding, ASVEL'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu. Türkiye'ye getiren ilk takım olan Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu Napheesa Collier oldu.