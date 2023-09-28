Fenerbahçe Alagöz Holding FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazandı
Fenerbahçe Alagöz Holding, ASVEL'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu. Türkiye'ye getiren ilk takım olan Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu Napheesa Collier oldu.
SALON: Astroballe
ASVEL LYON: Chartereau 16, Ciak 14, Quevedo 7, Fauthoux 2, Mouyokolo 4, Risacher 5, Camara, Faurat 2, Durand 2, Gruda
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: McBride 10, Meesseman 10, Alperi Onar 12, Collier 20, Anderson 10, Sevgi Uzun 4, Milic 12, Laksa 18, Tilbe Şenyürek 11, Merve Aydın, Marija Lekovic 2, Duygu Özen
İLK PERİYOT: 16-26
DEVRE: 28-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-84
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Fransa ekibi ASVEL'i 109 - 52 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, 100 sayı barajını aşarak FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı Türkiye'ye getiren ilk takım oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Fenerbahçe Alagöz Holding'den Napheesa Collier oldu.