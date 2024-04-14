Fenerbahçe Alagöz Holding FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransız kulübü Villeneuve d'Ascq LM'yi yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali'nde Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Sahada gösterdikleri muazzam takım ruhu ve kararlılık, onları zirveye taşıdı. Bu başarı, tüm oyuncu, teknik ekip ve yönetimin emeğinin bir sonucudur. Gelecek sezonlarda da aynı başarıyı sürdürmelerini diliyorum. EuroLeague Dörtlü Finali'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz ÇBK Mersin'i de tebrik ediyorum."