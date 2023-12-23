Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 76-54 yenerek liderliğini sürdürdü.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Mustafa Çeltiker

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 11, Howard 21, Alperi Onar 13, Meesseman 8, McBride 16, Duygu Özen, Selin Gül, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 5, Laksa 2

ÇBK Mersin : Asena Yalçın 3, Williams 13, Kiss, Mabrey 25, Derin Yaya 4, Melis Gülcan 5, Cornelius, Sinem Ataş, Holingsvorth 4

1. Periyot: 18-15

Devre: 36-26

3. Periyot: 55-41

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 76-54 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Mersin Basketbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title