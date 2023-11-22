Fenerbahçe Alagöz Holding, ACS Sepsi SIC'i farklı mağlup etti

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Marion Ortis (Fransa), Ilias Karpanos (Yunanistan), Bogna Podkowinska (Polonya)

Fenerbahçe Alagöz Holding: McBride 24, Sevgi Uzun 2, Anderson 9, Howard 17, Meesseman 20, Tilbe Şenyürek 5, İdil Saçalır 3, Lekovic 3, Milic 24, Duygu Özen 3, Selin Gül, Laksa

ACS Sepsi SIC: Green 5, Hristova 18, Nystrom 13, Gereben 7, Nelson 8, Jankovic 12, Akathiotou, Belegante, Catinean

1 periyot: 34-13

Devre: 59-24

3 periyot: 90-46

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Romanya'nın ACS Sepsi SIC ekibini konuk eden Fenerbahçe Alagöz Holding, parkeden 110-63 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla 6. maçını da kazanırken, Romanya ekibi ise henüz galibiyet alamadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, bir sonraki maçında 29 Kasım Çarşamba günü TSİ 20.00'de Macaristan temsilcisi DVTK HUN-Therm ile deplasmanda karşılaşacak.