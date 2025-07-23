Fenerbahçe, Al-Ittihad'ı 4-0 ile Geçti

FENERBAHÇE, Portekiz kampındaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren sarı-lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya geldi. Portimao Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı.

Fenerbahçe mücadeleye, "İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri" ilk 11'iyle başladı.

Al-Ittihad ise, "Al Shanqiti, Sharahili, Mousa, Pereira, Faqeehi, Kante, Fabinho, Diaby, Hernandez, Bergwjin, Benzema" 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe maçın 9'uncu dakikasında Youssef En Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Hücumlarını sürdüren sarı-lacivertliler, 16'ncı dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 77'nci dakikada Jhon Duran'ın ayağından bulduğu golle farkı 3'e yükseltti: 3-0. Üst üste etkili ataklar üreten sarı-lacivertliler, 88'inci dakikada Jhon Duran'ın kafa golüyle maçın skorunu belirledi: 4-0.

JHON DURAN İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi 21 yaşındaki golcü futbolcu Jhon Duran, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Maça yedek kulübesinde başlayan Kolombiyalı futbolcu, 46'ncı dakikada oyunda dahil oldu. Mücadelenin 77'nci ve 88'inci dakikasında takımının gollerini kaydeden Jhon Duran, ilk maçında 2 gol birden atmış oldu. Öte yandan Duran, sarı-lacivertli ekipte 10 numaralı formayı giydi.