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Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Batshuayi'nin 4 gol attığı maçta Fenerbahçe rahat bir galibiyet elde etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Abdullah Uğur Sarı

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 64 İsmail Yüksek), Bonucci (Dk. 64 Efekan Karayazı), Oosterwolde, Lincoln (Dk. 83 Necat Aydın), Bartuğ Elmaz, Krunic, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, King (Dk. 79 Cengiz Ünder), Batshuayi

Adanaspor : Ahmet Said Kıvanç, Fatih Kurucuk (Dk. 72 Cem Güzelbay), Evren Korkmaz, Lukaku (Dk. 74 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ferhat Katipoğlu, Kubilay Aktaş (Dk. 46 Hakkı Türker), Dabo, Harun Alpsoy, Oberlin (Dk. 79 Yepie), Burhan Tuzun, Junior Fernandes (Dk. 46 Metehan Altunbaş)

Goller: Dk. 29 Lincoln, Dk. 39, 50, 68 ve 71 Batshuayi, Dk. 81 Mert Hakan Yandaş ( Fenerbahçe )

Sarı kart: Dk. 67 Dabo ( Adanaspor )

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, son 16 turuna yükseldi.

29. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Bartuğ'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lincoln'ün çok dar açıdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

39. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen King, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazındaki Lincoln'ün önüne bıraktı. Lincoln, müsait durumda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu daha uygun durumdaki Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Fenerbahçe, skoru 3-0'a taşıdı. Sol taraftan Mert Hakan Yandaş'ın kullandığı kornerde ön direkteki Krunic'in kafa vuruşunda kaleciden seken topu Batshuayi boş kaleye yolladı.

68. dakikada sarı-lacivertli ekip, dördüncü golünü buldu. Mert Hakan'ın sol köşeden kullandığı serbest atışta ön direkte topa kafayı vuran Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

71. dakikada Fenerbahçe farkı 5'e çıkardı. Rakip yarı sahada aldığı topla hareketlenen Emre Mor'un pasında rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Batshuayi'nin sert şutunda, top filelere gitti: 5-0.

81. dakikada Fenerbahçe, skoru 6-0'a getirdi. Batshuayi'nin sağdan pasıyla topla buluşan ve rakibinden sıyrılarak ceza sahasında sıfıra inen Emre Mor'un pasında Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı boş kaleye bıraktı.

Karşılaşmadan 6-0 galip ayrılan Fenerbahçe, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

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