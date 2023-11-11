Fenerbahçe Adana'ya geldi, taraftarlar coşkuyla karşıladı
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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı için Adana'ya geldi. Havaalanında taraftarlar futbolcuları coşkuyla karşıladı.
Süper Lig'in 12'nci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi. Sarı-laciverli ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı.
Ligde son olarak sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için Adana kentine geldi. Sarı-lacivertli ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Fenerbahçe kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor