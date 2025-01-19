Fenerbahçe Adana Demirspor'u 4-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin ceza sahası çizgisi üstünde vuruşunda top direğe da çarpıp ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, İrfan Can Kahveci'nin, Maestro'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

56. dakikada orta sahada Mert Müldür'e müdahalesi sonrasında Yusuf Barasi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63. dakikada ceza sahasında En-Nesyri vurmadan önce araya giren Tolga Kalender'in müdahalesiyle topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Hakem Halil Umut Meler, En-Nesyri'nin, Tolga Kalender'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

69. dakikada Tadic'in sol kanatta ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-1

71. dakikada Mert Müldür'ün attığı uzun pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tadic'in, kaleci Deniz'in üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı En-Nesyri kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-2

74. dakikada En-Nesyri'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle düzelten Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

90+1. dakikada Amrabat'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Cenk Tosun'un kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Savranlar, Süleyman Özay

Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Semih Güler, Tolga Kalender, (Ozan Demirbağ dk. 66), Jovan Manev, Arda Okan Kurtulan, İzzet Çelik, (Bünyamin Balat dk. 80), Maestro, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, (Aksel Aktaş dk. 80), Yusuf Barasi, Nabil Alioui (Abat Aymbetov dk. 46)

Yedekler: Murat Eser, Vedat Karakuş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Osman Kaynak, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, (Çağlar Söyüncü dk. 46), Levent Mercan, Oğuz Aydın, (Dusan Tadic dk. 66), Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, (Bright Osayi-Samuel dk. 46), İrfan Can Kahveci, (Sofyan Amrabat dk. 72), Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, (Cenk Tosun dk. 76)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Gol: Youssef En-Nesyri (dk.69 – 71), Edin Dzeko (dk.74) Cenk Tosun( dk. 90+ 2), (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Yusuf Barasi (dk. 56) ( Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Alexander Djiku, Jose Mourinho (Fenerbahçe), İzzet Çelik (Adana Demirspor) - ADANA